حوادث
إدانة سارقي منزل مهاجر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا, بإدانة متهمين وحكمت على الأول بست سنوات، فيما حكمت على الثاني بأربع سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذتهما، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال مفاتيح مزورة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية. وسبق للغرفة نفسها أن نظرت في جزء من الملفأكمل القراءة »
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