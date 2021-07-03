حوادث
عماري يتحدى القضاء الإداري
وجد ملاك عقارات (فيلات) بحي راق بالبيضاء، أنفسهم ضحايا رخصة بناء سوق نموذجي وسط باحة الحي، سلمها مجلس المدينة، لشركة عقارية، لبناء 26 محلا تجاريا صغيرا، يرتقب أن تخصص بعد التسويق، لتجار الخضر والفواكه والأسماك، بعدما تلقى سكان الحي وعدا من قبل الشركة العقارية ببناء مجمع تجاري راق (مول). وأصدرتأكمل القراءة »
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