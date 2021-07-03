وطنية
مغاربة “داعش” يستعدون للعودة
بدأت تحركات جدية على المستوى الدولي، لدق آخر مسمار في نعش تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، بعد إلحاح الولايات المتحدة الأمريكية على الدول، بإعادة مواطنيها، ومحاكمة المقاتلين المعتقلين في السجون، وإنهاء معاناة أزيد من 28 ألف طفل وآلاف النساء، ضمنهم ما يقارب 300 طفل مغربي. وبعد مشاركة المغرب فيأكمل القراءة »
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