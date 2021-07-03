الأولى
الضربة القاضية لجيران السوء
الخارجية الأمريكية تؤكد أن الاعتراف بمغربية الصحراء لا رجعة فيه و”برايس” يوجه صفعة “الكاو” لجنرالات “تبون” والإسبان والمليشيات قطع “نيد برايس”، الناطق باسم الخارجية الأمريكية، شك الانفصال بيقين موقف البيت الأبيض من الصحراء، موجها صفعة ثلاثية الأبعاد إلى جنرالات “تبون”، امتدت تداعياتها إلى تندوف ومدريد، إذ أكد أن “موقف إدارةأكمل القراءة »
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