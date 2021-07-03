fbpx
الأولى

الضربة القاضية لجيران السوء

منذ ساعتين
الخارجية الأمريكية تؤكد أن الاعتراف بمغربية الصحراء لا رجعة فيه و”برايس” يوجه صفعة “الكاو” لجنرالات “تبون” والإسبان والمليشيات ‏قطع “نيد برايس”، الناطق باسم الخارجية الأمريكية، شك الانفصال بيقين موقف البيت الأبيض من الصحراء، موجها صفعة ثلاثية الأبعاد إلى جنرالات “تبون”، امتدت تداعياتها إلى تندوف ومدريد، إذ أكد أن “موقف إدارةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى