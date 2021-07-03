حوادث
الحبس لحدث متهم بالسرقة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة حدث والحكم عليه بسنتين حبسا، واحدة منها موقوفة التنفيذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة وعدم ارتداء الكمامة الطبية، فيما ما زال مرافقه في حالة فرار. وأوقفت الضابطة القضائيةأكمل القراءة »
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