مجتمع
سوق الشريفة بالبيضاء… مخطط اغتيال
أحكام “غريبة” لإجبار التجار على الرحيل وخنق مداخله بالباعة المتجولين من يخطط لاغتيال سوق الشريفة النموذجي بمقاطعة عين الشق الذي شيد، قبل سنوات، على أنقاض عدد من النقاط التجارية السوداء بالبيضاء؟ ومن يسعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى زمن الفوضى والريع وبيع البقع والرشاوي من تحت الطاولات الذي ظن الجميعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا