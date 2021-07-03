الرياضة
سانشو بمانشستر
أنهى مانشستر يونايتد تفاصيل تعاقده مع جادون سانشو، النجم الإنجليزي لدورتموند، في صفقة تصل إلى 90 مليون أورو. ورغم المنافسة الشرسة التي لقيها مانشستر من فرق كثيرة، من بينها ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة، غير أن سانشو اختار “الشياطين الحمر”، رغم غضب بعض جماهير مانشستر، بما أنه من أبناء مركز تكوينأكمل القراءة »
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