الأولى
مواد مشعة في مياه الشرب
معاينات لشرطة المياه تفضح خروقات مقالع سرية سربت سوائل خطيرة إلى فرشة مديونة كشفت معاينات أنجزتها عناصر الشرطة المائية التابعة لوكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية ترسب مواد خطيرة مكونة من عناصر مشعة إلى الفرشة المائية لمنطقة مديونة، بسبب عمليات غسل أتربة مشبوهة يقوم بها أكراد في مقالع غير مرخصة،أكمل القراءة »
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