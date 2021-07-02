الرياضة
الشابي يطلب تأجيل مباراة الحسنية
طالب لسعد جردة الشابي، مدرب الرجاء الرياضي، بتأجيل مباراة حسنية أكادير، التي تجرى الثلاثاء المقبل بأكادير، لضمان إعداد جيد لنهائي كأس «كاف». وأضاف الشابي، في تصريح بعد المباراة، أن الفريق الجزائري أجلت له مباراة كانت مقررة بعد غد (الأحد)، في الدوري المحلي، لذا فإنه طالب بتأجيل مباراة حسنية أكادير. وتابعأكمل القراءة »
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