الرياضة
دوري النتيفي ببركان والسعيدية
أنهى الراسينغ البيضاوي، المنافس ببطولة القسم الثاني، ترتيبات تنظيم الدورة 33 من دوري النتيفي الودي، الذي سيلعب لأول مرة في بركان والسعيدية، في غشت المقبل. وحسب معلومات «الصباح»، فإن ثمانية فرق ستشارك في الدوري هذه السنة، ستقسم على مجموعتين، الأولى ستتنافس ببركان، والثانية في السعيدية، على أن تلعب مباريات النصفأكمل القراءة »
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