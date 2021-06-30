“قافلة المقاول” شعار أيام تحسيسية لحاملي المشاريع بالحسيمة

نظمت عمالة إقليم الحسيمة بشراكة مع منصة شباب الحسيمة ومكتب الدراسات إكسين كونسالتينغ Exen Consulting، يومي 28 و 29 يونيو، أياما تحسيسية لفائدة الشباب حاملي المشاريع بالإقليم تحت شعار “قافلة المقاول”.

وتندرج هذه القافلة، التي أطرها خبراء من مكتب الدراسات إكسين كونسالتينغ، في إطار تنفيذ برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، في محوره المتعلق بريادة الأعمال.

واستهدفت هذه القافلة، التي أشرف عليها قسم العمل الاجتماعي بعمالة الحسيمة بحضور بعض أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، الشباب حاملي المشاريع بكل من إمزورن وبني بوعياش وتارجيست.

واستعرض مؤطرو القافلة، بالمناسبة، مضامين برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خصوصا محور ريادة الاعمال الذي يهدف إلى تحسين الدخل من خلال إطلاق جيل جديد من المبادرات، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب عبر المساهمة في خلق فرص عمل وتيسير إحداث التشغيل الذاتي.

وتعرف الشباب المستفيدون على الشروط والمعايير المطلوبة، ونوعية المشاريع القابلة للدعم، وكذا منهجية الاشتغال والخدمات التي يقدمها شركاء هذا البرنامج، لاسميا ما يتعلق بالتأطير والمواكبة القبلية والبعدية للشباب حاملي أفكار المشاريع.

كما تم منح الفرصة للمستفيدين لاستعراض مؤهلاتهم وطرح تساؤلاتهم للاستفادة من استشارة ذوي الخبرة، والتعبير عن أفكارهم ومستوى طموحاتهم ومؤهلاتهم لإحداث مقاولاتهم.

في سياق متصل، قدم ممثل وكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة عرضا مفصلا حول برنامج “الحسيمة مبادرة”، ركز فيه على مراحل هذا البرنامج وشروط ومكونات ملف طلب القرض بدون فائدة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والمعايير المعتمدة لقبول الملف والمشاريع القابلة للتمويل.

ويهدف هذا البرنامج، بالخصوص، إلى دعم إحداث المشاريع المدرة للدخل عبر تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.