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“أنتربول” تطارد أباطرة كوكايين مغاربة
عممت الشرطة الدولية “أنتربول” مذكرات بحث دولية لإيقاف مغاربة، يستقرون في أوربا ودول آسيوية، يشتبه في تزعمهم شبكات دولية للاتجار في الكوكايين، أو علاقتهم بها. وقال مصدر مطلع إن أغلب المبحوث عنهم يتنقلون بين حدود فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، مشيرا إلى تدخل الشرطة الدولية في مناطق بعينها من أجل إيقافهم، علماأكمل القراءة »
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