الرياضة
قيس يغادر باريس ويفاوض البارصا
اللاعب رفض تجديد عقده مع النادي الفرنسي بات قيس رويز عطيل، المغربي الصاعد، قريبا من التوقيع مع برشلونة، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، الذي تدرج في فئاته العمرية من 2015 إلى وصوله للفريق الأول. وسبق لقيس أن قضى فترة تكوين في برشلونة، من 2009 إلى 2015، فيما سبقأكمل القراءة »
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