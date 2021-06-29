أسواق
ميزات جديدة على “واتساب”
كشفت شركة “فيسبوك”، المالكة لـ”واتساب”، أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة تهم الكثيرين من المستخدمين، من بينها ميزة ستمكن المستخدمين من الوصول إلى محادثاتهم ومراسلاتهم المرتبطة بحساب واحد على التطبيق من 4 أجهزة في وقت واحد، حسب ما أكده ويل كاثكارات، مدير التطبيق، ومارك زوكربيرغ، مؤسس “فيسبوك”، في لقاء معأكمل القراءة »
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