حوادث
النحل يقتل متقاعدا بالصخيرات
أضرم النار في أسراب منه بعد احتلال بيته فلسعه ومات مخنوقا لفظ متقاعد أنفاسه الأخيرة، مساء الثلاثاء الماضي، متأثرا بلسعات أسراب من النحل بدوار الغيورة بالصخيرات، وانتقل فريق من المركز الترابي للدرك الملكي بمركز المدينة نحو مسرح الحادث لينقل الهالك نحو المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي لحسن بتمارة، وأمر الوكيل العامأكمل القراءة »
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