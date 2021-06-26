الرياضة
سلة الحسيمة تنعش حظوظها في البقاء
انتعشت حظوظ شباب الريف الحسيمي لكرة السلة في البقاء بالقسم الممتاز، عقب فوزه مساء أول أمس (الخميس)، على ضيفه الأمل الرياضي للحاجب، في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة 3 مارس بالحسيمة، بحصة 71 نقطة مقابل 67. وتمكن الفريق الحسيمي من انتزاع الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما أنهى الأرباعأكمل القراءة »
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