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حوادث

سقوط عصابة كوكايين بالبيضاء

منذ دقيقة واحدة
أطاحت معلومات دقيقة وفرتها مصالح «ديستي» التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا، بثلاثة أشخاص تتوزع أعمارهم ما بين 27 سنة و46، متورطين في قضية تتعلق بترويج الكوكايين. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة، أسفرت عن إيقاف المتهم الرئيسي أثناء وصوله إلى العاصمة الاقتصادية عائدا من إحدى مدن الشمال،أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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