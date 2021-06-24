الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي تأهل أمل الوداد الرياضي لنصف نهاية البطولة الوطنية، بعدما أنهى مباراته أمام حسنية أكادير، أول أمس (الثلاثاء)، دون أهداف. واستغل الفريق البيضاوي، تعادله في مباراة الذهاب، بملعب حسنية أكادير، بهدف لمثله، ليضمن صعوده لنصف نهاية المسابقة. ويشرف عزيز الحسوني، اللاعب الودادي السابق، على تدريب فريق الأمل، الذي باتأكمل القراءة »
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