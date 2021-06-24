الرياضة
المنع من الانتدابات يهدد الرجاء
بات الرجاء الرياضي على أعتاب عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تمنعه من الانتدابات عند افتتاح «الميركاتو» في الفترة المقبلة، بسبب عدم أدائه مستحقات الدولي الكونغولي السابق، ليما مابيدي. وسبق ل»فيفا» أن حذر الرجاء من مغبة عدم أداء أكثر من 300 مليون لمابيدي، ومنحه مهلة شهر، لأداء المبلغ الذيأكمل القراءة »
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