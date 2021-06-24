الرياضة
الأردن في مجموعة الأسود بكأس العرب
انضم المنتخب الأردني إلى مجموعة الأسود في الكأس العربية التي تقام في دجنبر المقبل بقطر. ونجح الأردن في العبور إلى الكأس العربية، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا» بعد أن تعذر على منافسه في الدور التمهيدي جنوب السودان، إجراء الكشوفات الخاصة ب”كوفيد 19». وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الأسود،أكمل القراءة »
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