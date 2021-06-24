الرياضة
رجاء الزهور يهدد باعتذار عام
يعيش رجاء الزهور آسفي لكرة القدم النسوية وضعية مالية مزرية، بسبب التأخر الحاصل في منحة المجلس البلدي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المجلس الحضري لآسفي اشترط التوفر على اعتماد وزارة الشباب والرياضة لتمكين الفريق من منحته السنوية، وتم فعلا الإدلاء بهذا الاعتماد ضمن ملف الجمعية، دون جدوى. وأفاد مصدرأكمل القراءة »
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