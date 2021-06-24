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الإسلام شرعها
قال الشيخ محمد الفيزازي، إن الجنس يحتاج إلى ثقافة أو توجيه، وهذه الثقافة تختلف من جيل إلى آخر، ومن أمة إلى أخرى، مشيرا إلى أن كلمة الجنس في الثقافة الإسلامية تحيل على الأسرة ومجموعة من القيم والأخلاق التي تحكم هذه الحقيقة الفطرية التي فطر الله الناس عليها. وأوضح الفيزازي فيأكمل القراءة »
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