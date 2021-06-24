مجتمع
بناية آيلة للسقوط تهدد سكانا بمكناس
عبر مجموعة من سكان “ديور الجداد” حي سيدي بابا بمكناس، عن استيائهم العميق وامتعاضهم الشديد من خطر الموت، الذي بات يلاحقهم، بسبب الوضعية الكارثية لفرن تقليدي آيل للسقوط، ما حوله إلى ” خربة ” مهجورة معرضة للانهيار في أي لحظة، ما أثار خوف السكان من وقوع كارثة تهدد حياتهم فيأكمل القراءة »
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