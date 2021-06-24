مجتمع
قرض جديد لمواجهة تداعيات كورونا
تواصل حكومة العثماني اللجوء إلى الاقتراض لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وتقليص آثارها على الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 450 مليون دولار، لدعم زخم الإصلاحات التي تقوم بها بهدف تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية. وأفاد بلاغ للبنك، أن القرض الثاني منأكمل القراءة »
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