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ملف الصباح

جـيـل “طـفي الضـو”

منذ 3 دقائق
مغاربة يعتقدون أن ممارسة الجنس على ضوء مصباح خافت أو نور شمعة رجس من عمل الشيطان حين نقتنع أن ممارسة في الظلام جريمة إنسانية لا تغتفر، سنقطع أشواطا طويلة في علاج عقدنا وعاهاتنا وأعطابنا النفسية التي ترافقنا مدى الحياة مثل ظل. أغلب المغاربة يعتقدون أن إشعال ضوء، أو شمعة فيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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