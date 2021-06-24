مجتمع
رسوم جديدة في الجامعات
طفا من جديد إلى السطح نقاش مجانية التعليم، بعد تناسل الأخبار من داخل مجالس بعض الجامعات، التي تطبخ مشروعا في الخفاء، يروم فرض رسوم على الموظفين والأجراء، الراغبين في استكمال الدراسة في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وهو ما أدى إلى نقاش داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي أصدر فريق منهاأكمل القراءة »
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