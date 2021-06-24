ملف الصباح
“علوم الباه” ومجتمع “التقية”
״برهان العسل״ رواية احتفت بالجنس وآدابه لدى السلف الصالح وفضحت أسرار السرير من يشاهد الحصار المطبق على المواضيع الجنسية في العالم العربي، يخيل إليه أن الأمر يتعلق بإرث وعقد خلفها الأجداد لنا، في الوقت الذي تحبل به المكتبة العربية بالعديد من العناوين لشيوخ وفقهاء كانوا يتحدثون عن الجنس وآدابه بكلأكمل القراءة »
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