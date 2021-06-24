ربورتاج
صـيـف بـدون مـخـيـمـات
مُنعت للسنة الثانية على التوالي وجمعيات تربوية تطالب بإنصاف الطفولة للسنة الثانية على التوالي، سيحرم الأطفال المنتمون إلى الفئات الفقيرة، من المخيمات الصيفية، فرغم إجراءات تخفيف بعض القيود المتخذة في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن الوزارة الوصية على القطاع صمت آذانها عن نداءات جمعيات تربوية طالبت بتنظيمأكمل القراءة »
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