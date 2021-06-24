ملف الصباح
الاحتباس الجنسي في التعليم
الأمراني قال إن تدريس التربية الجنسية يحتاج إلى تكوين وتأهيل المدرسين قال المهدي العلوي الأمراني، الاختصاصي في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي، إن التربية الجنسية للطفل، موضوع ذو أهمية بالغة في عصرنا الحالي، لأن أطفال الجيل الحالي، يتميزون بفضول مبكر حيال عدد من المواضيع، من بينها ما يتعلق بالجوانبأكمل القراءة »
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