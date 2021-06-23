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العدوي تدقق في صفقات بـ 1500 مليار
وزير الصحة يدعو كبار مسؤوليه إلى فتح الملفات ومنح الوثائق سيفتش قضاة المجلس الأعلى للحسابات، صفقات وزارة الصحة التي تتجاوز 1500 مليار بمديرية الأدوية والمستلزمات الطبية، بينها 200 مليار سنتيم تهم صفقات شراء أدوية ومعدات مكافحة وباء كورونا، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن خطوة المجلس الأعلى للحساباتأكمل القراءة »
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