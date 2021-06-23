أســــــرة
أفضـل نظـام غذائـي بعـد الأربعيـن
مختصون في التغذية يقدمون نصائح لتفادي زيادة الوزن تعاني أغلب النساء بعد سن الأربعين زيادة الوزن وتراكم الدهون، خاصة في الأماكن غير المرغوب فيها، مثل البطن والأرداف، الأمر الذي يحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي يحميهن من الإصابة بعدة أمراض، مثل السكري والقلب والكوليسترول. ويؤكد المختصون في التغذية أنه لابدأكمل القراءة »
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