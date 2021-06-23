أســــــرة
“الجينز” الملون إطلالة الصيف
يتألق سروال “الجينز”، الذي يعتبر أهم قطعة في خزانة كل امرأة، في موسم صيف 2021، بألوان زاهية تمنح المرأة إطلالة جذابة. ويرى خبراء الموضة أن السروال الملون من الأزياء التي ظهرت، أخيرا، وسيطرت على الموضة، وامتد الأمر أيضا إلى سراويل الجينز، إذ أصبح من الممكن ارتداء، خلال الصيف الحالي، الجينز بألوانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا