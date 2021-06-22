حوادث
السجن لهاتك عرض خطيبته
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر دون عنف نتج عنه افتضاض متبوع بحمل. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم بعد توصلها بشكاية من قبل والدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا