الأولى
عبد النباوي يتصدى لـ “محكمة العائلة”
الرئيس المنتدب وضع حدا أقصى للتصريح بالشرف للقضاء على حالات التنافي أثارت مسألة اشتغال قضاة ينتمون إلى العائلة نفسها، في محكمة واحدة، دون إذن مسبق، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وطالب عبد النباوي القضاة بالتصريح بالشرف بشأن هذه النقطة قبل التاسع من يوليوز المقبل، متصديا بذلكأكمل القراءة »
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