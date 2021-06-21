حوادث
وكر للدعارة يورط شبابا بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا، على النيابة العامة، ثلاثة شباب أعمارهم بين 21 سنة و33 ، وبينهم فتاة، بعد ضبطهم متلبسين بممارسة الدعارة في بناية آية للانهيار بحي بن دباب بمقاطعة المرينيين، من طرف أمن المنطقة الثالثة ببن دباب عين قادوس. وتوصل أمن المنطقة الثالثة بمعلوماتأكمل القراءة »
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