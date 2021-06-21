حوادث
تفاصيل سقوط شبكة للنصب بشركات وهمية
أفرادها تجار مخدرات وتضم أمنيا وممثلي شركات قروض إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) أودع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، ستة أفراد متهمين ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال بتأسيس شركات وهمية متخصصة في بيع السيارات، السجن المدني سيدي موسى، أحدهم، رجل أمن موقوف عن العمل، واتخذ قرار الإيداع منأكمل القراءة »
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