الرياضة
البهجة: سأعود إلى الوداد
لاعب شباب السوالم قال إن فريقه الحالي اقترب من الصعود قال هيثم البهجة، لاعب شباب السوالم الرياضي، إن لاعبي الفريق ساهموا في تألقه هذا الموسم. وأوضح البهجة في حوار مع «الصباح»، أن شباب السوالم قطع خطوات كبيرة للصعود، إذ وسع الفارق عن المطاردين، بفضل التجانس الحاصل بين اللاعبين والطاقم الإداريأكمل القراءة »
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