الرياضة
منتخب القوى يحتج على الاتحاد العربي
احتج الوفد المغربي المشارك في البطولة العربية لألعاب القوى، التي اختتمت، أمس (الأحد) بتونس، على لجنة المسابقات، بعد عدم احتسابها ميدالية ذهبية للعدائين المغاربة. وعلمت “الصباح”، أن لجنة الاحتكام التابعة للاتحاد العربي لألعاب القوى اضطرت إلى إضافة ميدالية ذهبية إلى رصيد المنتخب الوطني، بعد قبولها احتجاج الوفد المغربي، والتأكد منأكمل القراءة »
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