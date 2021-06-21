الرياضة
أمل الفتح إلى القسم الوطني
شفيق يحقق الصعود ثلاث مرات متتالية حقق أمل الفتح إنجازا تاريخيا، بصعوده إلى القسم الوطني هواة، رغم هزيمته في المباراة التي جمعته بالتكوين المهني بهدفين لصفر، أول أمس (السبت)، على بعد ثلاث دورات من نهاية بطولة القسم الوطني الأول شطر الشمال. وجاء صعود أمل الفتح (53 نقطة) بعد أن استغلأكمل القراءة »
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