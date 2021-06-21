حوار
الغرف المهنية مجرد ملاحظ
البركاني قال إن هناك تغييبا واضحا لمهامها الاستشارية وأدوارها الاقتراحية اعتبر حسان البركاني، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء، أن الغرف المهنية مازالت مغيبة في ما يتعلق بمهامها الاقتراحية بحجة أن هناك جمعيات وفدراليات أصبحت أقوى من الغرف على مستوى الدور التمثيلي والقوة الاقتراحية، ما يفرض معالجة هذا الخللأكمل القراءة »
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