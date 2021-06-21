الرياضة
نقطتان تفصلان السوالم عن القسم الأول
انتصر على «الراك» بخماسية والاحتفالات انطلقت مبكرا أصبح شباب السوالم الرياضي، على بعد نقطتين، من تحقيق صعود تاريخي إلى القسم الأول، عقب فوزه على الراسينغ البيضاوي، بخماسية، بملعب الرازي ببرشيد، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الثاني. واهتزت شباك «الراك»، في خمس مناسبات، بواسطة شمس الدين معاد في الدقيقتين 3أكمل القراءة »
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