الرياضة
ليلة سقوط الوداد
الفريق الأحمر بات مطالبا بالعودة بفوز من جوهانسبورغ تعثر الوداد الرياضي، أول أمس (السبت)، بميدانه أمام كايزر شيفز الجنوبي الإفريقي، لحساب ذهاب نصف نهائي عصية الأبطال الإفريقية، وصعب من مهمته في بلوغ المباراة النهائية، بعد أن استسلم للهزيمة بهدف لصفر. ووضع كايزر شيفز قدما نحو التأهل للدور النهائي، الذي سيقامأكمل القراءة »
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