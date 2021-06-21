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نهى في “200 جنيه” بدأت الفنانة نهى صالح تصوير مشاهدها في فيلم “200 جنيه” للمخرج محمد أمين، إذ انضمت إلى أسرة العمل، أخيرا، لتجسيد شخصية ابنة أخت الفنانة إسعاد يونس وتمر بالعديد من المواقف خلال الأحداث التي تدور في إطار شعبي. وفيلم “200 جنيه” من تأليف أحمد عبد الله وإخراجأكمل القراءة »
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