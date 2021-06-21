مقالات الرأي
حديث في الحب
حامد عبد الصمد* كثيرون لديهم ميكانيكية دفاع يتم تفعيلها فورا حين يتحدث أحد عن الحب. لا يطيق هؤلاء أن يذكر أحد الحب كحقيقة جميلة ونقية تغير حياة الكثيرين من البشر، ويحاولون نفي وجوده بشراسة، وكأن وجود الحب هو إدانة شخصية لهم. وهؤلاء ينقسمون في الغالب إلى قسمين. فريق مرأكمل القراءة »
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