الرياضة
البطولة النسوية تغرق في التلاعب
مطالبة بفتح تحقيق ورئيسة خنيفرة متهمة بتعمد الهزيمة أمام تارودانت دعت أندية نسوية إلى فتح تحقيق في نتيجة مباراة أمجاد تارودانت وشباب أطلس خنيفرة، المنتهية لفائدة الفريق الروداني بهدفين لواحد، لحساب الجولة 20 من البطولة الوطنية، بدعوى التلاعب في نتيجتها، استنادا إلى تسريب تسجيل صوتي يدين رئيسة الفريق الخنيفري. وعلمتأكمل القراءة »
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