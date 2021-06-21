الرياضة
مكتب الحسيمة يضغط بلاعبيه على البلدية
أقحم المكتب المسير لشباب الحسيمة لكرة القدم، لاعبيه، وأرغمهم على المشاركة في اعتصام الجمعة الماضي، بمقر بلدية الحسيمة، لمطالبة رئيسها، بصرف ما تبقى من منحة المجلس الجماعي المخصصة للنادي، التي توصل بجزء منها، وقدر ب 150 مليونا. ونقل اللاعبون على متن حافلة الفريق التي ركنها سائقها أمام مقر بلدية الحسيمة،أكمل القراءة »
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