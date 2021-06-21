حوادث
أطباء وجمركيون في شبكة كوكايين
تنشط في إسبانيا و״مهمتها״ إغراق المغرب بالسموم البيضاء داهمت المصالح الأمنية الإسبانية مستودعات سرية بميناء الجزيرة الخضراء، و33 منزلا وتم إيقاف عدد من المشتبه في علاقتهم بشبكة لتهريب المخدرات، وصفتها المصالح نفسهاب”الخطيرة”، كانت تقايض الحشيش المغربي بالكوكايين. وقال مصدر من مليلية المحتلة إن الأجهزة الأمنية الإسبانية تجد نفسها أمام عشراتأكمل القراءة »
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