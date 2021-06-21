حوادث
إيقاف أبطال فيديو أربك أمن مكناس
تفاعلت ولاية أمن مكناس، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بداية الأسبوع الجاري، يظهر قيام أشخاص يرتدون شارات تحاكي تلك الخاصة بالشرطة، لتصوير فيديوهات تتضمن قيامهم بمناورات خطيرة، من أجل إيقاف زملائهم الذين يتظاهرون فيها بارتكاب جرائم في حق الأشخاص والممتلكات. وقد أوضحت الأبحاثأكمل القراءة »
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