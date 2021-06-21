الأولى
حيتان العقار تحكم النواصر
فجر مستثمر فضيحة عقارية كشفت تحكم حيتان العقار في تراب إقليم النواصر، إذ فتحت أمامهم أبواب احتكار التجزيء في المناطق التي زاد من ثمنها تصميم التهيئة، بتواطؤ مسؤولين يسهلون عمليات تحويل مآل ملكية أراض سبق اقتناؤها من قبل مقاولين آخرين. وكشف (م. ع) الذي اقتنى أرضا لإنشاء مشروع مدرسة كيفأكمل القراءة »
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