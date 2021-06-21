الصباح الفني
الفد يقلد رونالدو
أثار مقطع فيديو نشره الفنان حسن الفد، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، انتباه عدد من النشطاء، سيما أنه اختار من خلاله تسليط الضوء على الجدل، الذي أثاره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق جوفنتوس الإيطالي. وأعاد الفد من خلال الفيديو ذاته الحركة التي قام بها رونالدو فيأكمل القراءة »
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